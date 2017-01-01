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Новости

7 минут назад

В Иванове перевозчик выплатит травмированной пассажирке автобуса компенсацию

Пенсионерка упала в салоне и сломала шейку бедра - ФОТО


В Иванове пенсионерка сломала шейку бедра, когда ехала в автобусе. Происшествие случилось накануне в два часа дня в центре города.

Автобус «ПАЗ» 8-го маршрута поворачивал с улицы Красной Армии на проспект Ленина. Во время поворота пенсионерка 1938 года рождения упала с кресла. С травмой ее доставили в 7-ю городскую больницу. Ситуацию прокомментировал руководитель компании-перевозчика. По его словам, компенсация пассажирке будет выплачена.

«Выплата будет произведена в соответствии с федеральным законом о гражданской ответственности перевозчика в размерах, установленных федеральным законом. Суммы там немалые», - сообщил корреспонденту IvanovoNews руководитель компании-перевозчика Дмитрий Куликов.

Фото: УГИБДД



ключевые слова: ДТП автобус пассажир травма компенсация
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