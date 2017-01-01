Новости
В Иванове перевозчик выплатит травмированной пассажирке автобуса компенсацию
Пенсионерка упала в салоне и сломала шейку бедра - ФОТО
В Иванове пенсионерка сломала шейку бедра, когда ехала в автобусе. Происшествие случилось накануне в два часа дня в центре города.
Автобус «ПАЗ» 8-го маршрута поворачивал с улицы Красной Армии на проспект Ленина. Во время поворота пенсионерка 1938 года рождения упала с кресла. С травмой ее доставили в 7-ю городскую больницу. Ситуацию прокомментировал руководитель компании-перевозчика. По его словам, компенсация пассажирке будет выплачена.
«Выплата будет произведена в соответствии с федеральным законом о гражданской ответственности перевозчика в размерах, установленных федеральным законом. Суммы там немалые», - сообщил корреспонденту IvanovoNews руководитель компании-перевозчика Дмитрий Куликов.
Фото: УГИБДД
- оцените новость:
-
(0)
- 68
- 0
Комментарии (0)
Новость дня
-
(3)
- 1452
-
(3)
- 2165
-
(2)
- 2769
-
(1)
- 2737