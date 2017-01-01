В Ивановском зоопарке от семейства белых львов уже ждут первое потомство

Хищникам построят новый вольер - ФОТО







Белым львам в ивановском зоопарке в следующем году построят новый вольер. Кроме того, от львиной семьи уже ждут первое потомство. Такое заявление сделал сегодня директор зоологического парка Аркадий Борзов.

Ровно два года назад этот царский подарок - семейство белых львов - ивановскому зоопарку сделали ярославские коллеги. Мартина и Нику привезли в Иваново еще восьмимесячными львятами. Малышам потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть к новому месту обитания.

Спустя два года они заметно повзрослели и стали любимцами посетителей и украшением ивановского зоопарка. Отметим, что еще совсем недавно белые львы считались всего лишь красивой легендой, так как в природе не встречались совсем. В настоящее время в мире насчитывают около 300 особей этого потерянного когда-то для человечества вида. Сейчас легендарных львов оберегают и создают им комфортные условия для размножения в зоопарках или в заповедниках.



Фото: пресс-служба ивановского зоопарка



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