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Новости

45 минут назад

В Ивановском зоопарке от семейства белых львов уже ждут первое потомство

Хищникам построят новый вольер - ФОТО


Белым львам в ивановском зоопарке в следующем году построят новый вольер. Кроме того, от львиной семьи уже ждут первое потомство. Такое заявление сделал сегодня директор зоологического парка Аркадий Борзов.

Ровно два года назад этот царский подарок - семейство белых львов - ивановскому зоопарку сделали ярославские коллеги. Мартина и Нику привезли в Иваново еще восьмимесячными львятами. Малышам потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть к новому месту обитания.

Спустя два года они заметно повзрослели и стали любимцами посетителей и украшением ивановского зоопарка. Отметим, что еще совсем недавно белые львы считались всего лишь красивой легендой, так как в природе не встречались совсем. В настоящее время в мире насчитывают около 300 особей этого потерянного когда-то для человечества вида. Сейчас легендарных львов оберегают и создают им комфортные условия для размножения в зоопарках или в заповедниках.

Фото: пресс-служба ивановского зоопарка



ключевые слова: животные белые львы зоопарк
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  • 
								
									Лена О								
							
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  • 28 минут назад
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										+1
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							Почти по теме: "...президент предложил ввести ежемесячную выплату семьям при рождении первенца, которая будет выплачиваться, пока ребенок не достигнет возраста 1,5 лет. Сумма выплаты будет исчисляться прожиточным минимумом ребенка в регионе. Ее будут начислять, пока ребенку не исполнится полтора года. В среднем пособие составит в 2018 году 10 523 рубля, в 2019-м — 10 836 рублей, в 2020-м — 11 143 рубля. Выплата будет адресной, нововведение вступит в силу с января..."
    

    
РИА Новости 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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сегодня, 12:55

				

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сегодня, 10:20

				

				В Ивановской области задержана банда, заставлявшая людей брать кредиты и переоформлять свои квартиры 
								

					
	 Злоумышленники подозреваются в вымогательстве, грабежах и разбойных нападениях
				

				

	    			
    
	    				
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