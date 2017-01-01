Представители Ивановской области вошли в число лучших соцработников страны

По итогам всероссийского конкурса







Подведены итоги Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания». В число победителей вошли и два представителя Ивановской области.

Второе место в номинации «Лучший психолог учреждения социального обслуживания» заняла педагог-психолог комплексного центра соцобслуживания по Пучежскому и Лухскому районам Наталья Маслова.

Третье место в номинации «Лучший социальный работник учреждения социального обслуживания» заняла соцработник Комсомольского центра социального обслуживания Елена Коковина.

Всего в этом году в конкурсе приняли участие 84 региона Российской Федерации, в число призеров вошло 30 субъектов. Ивановская область вошла в десятку регионов, чьи участники заняли сразу два призовых места.

Отметим, что представители региональной системы соцзащиты уже в пятый раз становятся призерами данного конкурса.

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