В Ивановской области снизились объемы производства

Сельскохозяйственного – на 3,5%, промышленного – на 4,1%





По итогам 9 месяцев текущего года объем производства продукции сельского хозяйства в регионе снизился на 3,5%. Как сообщили в департаменте экономического развития и торговли Ивановской области, это обусловлено неблагоприятными погодными условиями на протяжении весны-лета 2017 года.

Также произошло снижение индекса промышленного производства за 10 месяцев текущего года - на 4,1%. Экономическое ведомство связывает это с нестабильной работой «Ивановских ПГУ» в Комсомольске, что повлекло за собой снижение индекса промпроизводства по обеспечению электрической энергией, газом и паром.

Однако по обрабатывающим производствам в целом отмечен рост промышленного производства на 0,8%.

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