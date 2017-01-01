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Новости

сегодня, 15:52

В Ивановской области снизились объемы производства

Сельскохозяйственного – на 3,5%, промышленного – на 4,1%


По итогам 9 месяцев текущего года объем производства продукции сельского хозяйства в регионе снизился на 3,5%. Как сообщили в департаменте экономического развития и торговли Ивановской области, это обусловлено неблагоприятными погодными условиями на протяжении весны-лета 2017 года.

Также произошло снижение индекса промышленного производства за 10 месяцев текущего года - на 4,1%. Экономическое ведомство связывает это с нестабильной работой «Ивановских ПГУ» в Комсомольске, что повлекло за собой снижение индекса промпроизводства по обеспечению электрической энергией, газом и паром.

Однако по обрабатывающим производствам в целом отмечен рост промышленного производства на 0,8%.



ключевые слова: экономика производство промышленность сельское хозяйство
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • 54 минуты назад
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							Да не может быть! Мы же развиваемся семимильными шагами. Я сам по телевизору слышал.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Baxтанг Камикадзe								
							
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  • 19 минут назад
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							А за что же тогда жиртрест медальку получил? Пусть обратно сдаёт...))))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Makar37								
							
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  • 41 минуту назад
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							Чиновники никогда не в чем не виноваты.Виноваты снег,дождь, ураган,цена нефть,инженер 1-й категории.Все виноваты,но не чиновник.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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