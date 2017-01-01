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В Ивановской области снизились объемы производства
Сельскохозяйственного – на 3,5%, промышленного – на 4,1%
По итогам 9 месяцев текущего года объем производства продукции сельского хозяйства в регионе снизился на 3,5%. Как сообщили в департаменте экономического развития и торговли Ивановской области, это обусловлено неблагоприятными погодными условиями на протяжении весны-лета 2017 года.
Также произошло снижение индекса промышленного производства за 10 месяцев текущего года - на 4,1%. Экономическое ведомство связывает это с нестабильной работой «Ивановских ПГУ» в Комсомольске, что повлекло за собой снижение индекса промпроизводства по обеспечению электрической энергией, газом и паром.
Однако по обрабатывающим производствам в целом отмечен рост промышленного производства на 0,8%.
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Комментарии (3)
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- ЙЯdЪ54 минуты назадДа не может быть! Мы же развиваемся семимильными шагами. Я сам по телевизору слышал.
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- Baxтанг Камикадзe19 минут назадА за что же тогда жиртрест медальку получил? Пусть обратно сдаёт...))))))
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- Makar3741 минуту назадЧиновники никогда не в чем не виноваты.Виноваты снег,дождь, ураган,цена нефть,инженер 1-й категории.Все виноваты,но не чиновник.
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