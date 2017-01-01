Продолжается подготовка законопроекта об областном бюджете на 2018-2020 годы

Рассмотрение проекта закона о главном финансовом документе региона депутатами Ивоблдумы запланировано на 7 декабря





Депутаты областной думы и члены регионального правительства провели совместное заседание, посвященное подготовке законопроекта об областном бюджете на 2018-2020 годы ко второму чтению. Провела мероприятие председатель бюджетного комитета Ирина Сидорина.

По словам парламентария, доработка проекта главного финансового документа Ивановской области на предстоящий трехлетний период идет динамично, многие вопросы обсуждаются непосредственно с главой региона, другие решаются в тесном взаимодействии органов законодательной и исполнительной власти.

Члены правительства – руководители комплексов озвучили уже подготовленные дополнения в законопроект, а также обозначили нерешенные задачи.

Временно исполняющий обязанности заместителя председателя регионального правительства, руководитель комплекса экономического развития Светлана Давлетова сообщила, что по результатам встречи Станислава Воскресенского с руководителями фракций политических партий, представленных в региональном парламенте, в проект бюджета планируется внести ряд изменений. В частности, будут увеличены ассигнования по программе «Инновационное развитие экономики Ивановской области», существенно дополнена программа поддержки сельского хозяйства, финансирование за счет средств областного бюджета по которой возрастет примерно на 50 млн рублей. «Это позволит нам привлечь дополнительно порядка 70 млн рублей из федерального центра», – добавила она. Средства пойдут на газификацию населенных пунктов, будет усилена программа по поддержке приобретения аграриями сельскохозяйственного оборудования в лизинг, возрастет софинансирование прямых инвестиций.

Первый вице-спикер регионального парламента Анатолий Буров акцентировал внимание на необходимости усиления мер поддержки учреждений здравоохранения. По его словам, потребность для решения первоочередных задач в этой сфере сегодня составляет не менее 300 млн рублей. Фракцией парламентского большинства составлен перечень объектов, нуждающихся в улучшении материально-технической базы.

В ходе заседания поднимался вопрос о расширении в 2018 году объема финансирования для обеспечения деятельности мировых судей. Отмечалось, что в соответствии с условиями Соглашения Ивановской области и Минфина РФ регион не может увеличивать число государственных гражданских служащих, поэтому пока укомплектование аппарата мировых судей представляет проблему, которая будет решаться за счет сокращения других должностей органов исполнительной власти.

Врио начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Андрей Шушкин высказал пожелание, в случае наличия на конец года в дорожном фонде остатков неосвоенных средств, восстановить их в бюджете 2018 года. По его словам, отрасль в последние годы недофинансируется, и необходимо использовать каждую возможность для улучшения состояния дорожной сети.

Речь также шла о выделении средств на формирование комфортной городской среды, оснащении муниципалитетов школьными автобусами, ремонте сельских домов культуры, мерах поддержки по обеспечению питанием школьников.

Серьезную озабоченность участники совещания выразили по поводу компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям, образующихся за счет межтарифной разницы. Участники заседания подчеркивали, что региональному департаменту ЖКХ в следующем году необходимо добиться снижения объемов средств, направляемых на возмещение недополученных доходов от разницы между утвержденными тарифами на тепловую энергию и водоснабжение.

По словам Ирины Сидориной, инвентаризация расходов субъектов РФ, проведенная Минфином России, показала, что Ивановская область на эту статью тратит существенно больше, чем многие другие регионы. От приведения этих сумм к характеристикам модельного бюджета (усредненного по показателям субъектов РФ) будет зависеть объем финансовой помощи, оказываемой области федеральным центром.

Добавим, что рассмотрение законопроекта об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов состоится на внеочередном пленарном заседании регионального парламента 7 декабря.

По материалам пресс-службы Ивановской областной думы

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