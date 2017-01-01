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Новости

35 минут назад

В ивановских вузах будут преподавать интернет-предпринимательство

Курс разработан Фондом развития интернет-инициатив


В вузах областного центра введут курс «Интернет-предпринимательство». Об этом сообщил врио директора департамента экономического развития и торговли Ивановской области Александр Лодышкин на презентации в рамках конкурса студенческих бизнес-проектов Бизнес-инкубатора ИГЭУ «Есть идея!».

Конкурс предпринимательских идей в ИГЭУ проходит уже в 7-й раз. На сегодняшний день в рамках проведения инновационной образовательной программы Бизнес-инкубатора разработаны более 500 бизнес-планов в области технологического предпринимательства, IT-технологий, в образовательной и социальной сферах. В качестве экспертов привлекаются специалисты в профильных областях, а также представители бизнес-сообщества.

В ходе презентации было представлено более 10 проектов-финалистов конкурса, в том числе своими бизнес-идеями поделились студенты из Америки и Мексики. Основной акцент начинающие предприниматели сделали на развитии текстильной отрасли, которая уже много лет является ведущей в Ивановской области. Так, были презентованы: проект переработки текстильных отходов, проекты создания производства геотексильной продукции, инновационной одежды для детей, а также одежды с умными свойствами.

«Сегодня в высших учебных заведениях важно формировать бизнес-экосистему – среду, в которой студенты могли бы вырабатывать навыки создания своего дела. При этом особый акцент - на стимулировании развития технологического предпринимательства. Уже достигнута договоренность с Фондом развития интернет-инициатив о том, что преподаватели четырёх ивановских вузов пройдут обучение по курсу «Интернет - предпринимательство» и в дальнейшем будут выступать наставниками», – прокомментировал Александр Лодышкин.

Свое участие в данной образовательной программе подтвердили ИвГУ, ИГЭУ, Ивановский политехнический университет и химико-технологический университет

Для справки:

Курс «Интернет-предпринимательство» разработан Фондом развития интернет-инициатив. ФРИИ – российский фонд венчурных инвестиций, учреждённый Агентством стратегических инициатив по предложению Владимира Путина. Фонд предоставляет инвестиции технологическим компаниям на ранних этапах развития, проводит акселерационные программы и участвует в разработке методов правового регулирования венчурной отрасли.

На сегодняшний день курс преподается в 136 вузах. Подготовлено 447 преподавателей. Обучено более 7 тысяч студентов. Создано более 1260 проектов. Около 100 студенческих стартапов получили инвестиции. ​

Данный курс способствует увеличению количества и качества российских интернет-стартапов. Дает студентам понимание предпринимательского процесса и навыки, необходимые предпринимателю.

Технологическое предпринимательство – создание нового бизнеса, в основу устойчивого конкурентного преимущества которого положена инновационная высокотехнологичная идея. От других форм предпринимательства технологическое предпринимательство отличается тем, что создание новых продуктов или услуг в этом случае напрямую связано с использованием новейших научных знаний и технологий, правами на которые обладает компания-разработчик.



ключевые слова: образование вузы бизнес предпринимательство интернет
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									Baxтанг Камикадзe								
							
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  • 26 минут назад
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    • 
										+1
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							Будут учить как откаты со взятками давать штоле? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Baxтанг Камикадзe								
							
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  • 25 минут назад
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										+1
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							по интернету. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist								
							
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  • 25 минут назад
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										-1
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							Хитростям рукоделия)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Yuri Geller								
							
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  • 25 минут назад
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										+1
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							все  что  можно   ивановские  " интернет -  предприниматели "  уже   придумали 
    
кроме как купи - продай   на ивановской  барахолке  или деньги  с карты стырить 
    
ничего не получается  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Baxтанг Камикадзe								
							
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  • 24 минуты назад
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							Во-во! :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist								
							
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  • 19 минут назад
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										-1
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							Шифр в коде надо понимать правильно))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ღ ИРИНA ღ								
							
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  • 2 минуты назад
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							Ну и какой у тебя код, алкаш?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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