В НИИ материнства и детства прошел день открытых дверей для беременных женщин

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27 ноября в НИИ материнства и детства в Иванове прошел день открытых дверей для беременных женщин «Здравствуй, новая жизнь». Мероприятие посетили 68 женщин.

В рамках дня открытых дверей в НИИ работали 6 площадок: «Роды без страха» – практика дыхательных упражнений; «Группа «Аистенок» – пеленание, уход за новорожденным, плюсы и минусы вакцинации; «Группа «Молочная фея» – гигиенические процедуры, подготовка груди к кормлению, определение достаточности молока, способы сцеживания; «Группа «Полезное питание для беременных»; а также «Современный взгляд на средства базового ухода за кожей детей» и «Индивидуальные консультации психолога для беременных».

Фото: ivanovo.er.ru

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