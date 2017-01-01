В Ивановской области начала работу «горячая линия» по вопросам СПИДа

Организатор - региональное Управление Роспотребнадзора





С 27 ноября по 8 декабря Управлением Роспотребнадзора по Ивановской области в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом будет организована работа «горячей линии» по телефонам:

(4932) 327-329 - территориальный отдел в г. Иваново, г. Кохме, Ивановском и Лежневском районах;

(49333) 2-13-75 - территориальный отдел в г. Кинешме, Кинешемском, Заволжском, Пучежском и Юрьевецком районах;

(49351) 4-12-24 - территориальный отдел в г. Шуя, Шуйском, Палехском, Савинском, Южском, Пестяковском и Верхне-Ландеховском районах;

(49354) 2-87-35 - территориальный отдел в г. Вичуга, Вичугском, Родниковском и Лухском районах;

(49343) 2-15-74 - территориальный отдел в г. Тейково, Тейковском, Комсомольском, Гаврилово-Посадском и Ильинском районах;

(49341) 2-19-97 - территориальный отдел в г. Фурманове, Фурмановском и Приволжском районах.



Для справки:

Каждый месяц в Ивановской области регистрируется до 50 новых ВИЧ-инфицированных, а 6-8 человек умирает от заболеваний, связанных с этой тяжелой инфекцией. На 1 ноября в нашем регионе зарегистрировано 9190 лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (из них мужчин – 58,7%); за 10 месяцев 2017 года выявлено 549 человек с ВИЧ-инфекцией, из них в возрасте 20-40 лет – 68,1 %.

По уровню пораженности Ивановская область занимает 2 место в ЦФО и 16 место в Российской Федерации. Наряду с инфицированием при внутривенном употреблении психоактивных веществ наркопотребителей постоянно растет доля людей, заражающихся половым путем, все чаще вовлекаются в эпидемию женщины (до 48%).

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