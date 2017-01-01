Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 14:00

В Ивановской области начала работу «горячая линия» по вопросам СПИДа

Организатор - региональное Управление Роспотребнадзора


С 27 ноября по 8 декабря Управлением Роспотребнадзора по Ивановской области в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом будет организована работа «горячей линии» по телефонам:

(4932) 327-329 - территориальный отдел в г. Иваново, г. Кохме, Ивановском и Лежневском районах;

(49333) 2-13-75 - территориальный отдел в г. Кинешме, Кинешемском, Заволжском, Пучежском и Юрьевецком районах;

(49351) 4-12-24 - территориальный отдел в г. Шуя, Шуйском, Палехском, Савинском, Южском, Пестяковском и Верхне-Ландеховском районах;

(49354) 2-87-35 - территориальный отдел в г. Вичуга, Вичугском, Родниковском и Лухском районах;

(49343) 2-15-74 - территориальный отдел в г. Тейково, Тейковском, Комсомольском, Гаврилово-Посадском и Ильинском районах;

(49341) 2-19-97 - территориальный отдел в г. Фурманове, Фурмановском и Приволжском районах.

Для справки:

Каждый месяц в Ивановской области регистрируется до 50 новых ВИЧ-инфицированных, а 6-8 человек умирает от заболеваний, связанных с этой тяжелой инфекцией. На 1 ноября в нашем регионе зарегистрировано 9190 лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (из них мужчин – 58,7%); за 10 месяцев 2017 года выявлено 549 человек с ВИЧ-инфекцией, из них в возрасте 20-40 лет – 68,1 %.

По уровню пораженности Ивановская область занимает 2 место в ЦФО и 16 место в Российской Федерации. Наряду с инфицированием при внутривенном употреблении психоактивных веществ наркопотребителей постоянно растет доля людей, заражающихся половым путем, все чаще вовлекаются в эпидемию женщины (до 48%).



ключевые слова: СПИД Роспотребнадзор "горячая линия"
  • оцените новость:
  • (0)
  • 209
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Женщине, на которую в Иванове упало дерево, будет оказана материальная помощь
				
сегодня, 12:55

				

				Женщине, на которую в Иванове упало дерево, будет оказана материальная помощь 
								

					
	 А также – семье погорельцев с улицы Минской
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1034						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Ивановская область получила дополнительно более двух миллиардов рублей
				
сегодня, 10:59

				

				Ивановская область получила дополнительно более двух миллиардов рублей 
								

					
	 Как будут распределены эти средства - ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(3)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1803						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		В Ивановской области задержана банда, заставлявшая людей брать кредиты и переоформлять свои квартиры
				
сегодня, 10:20

				

				В Ивановской области задержана банда, заставлявшая людей брать кредиты и переоформлять свои квартиры 
								

					
	 Злоумышленники подозреваются в вымогательстве, грабежах и разбойных нападениях
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2327						
    •