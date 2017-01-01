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Новости

15 минут назад

В Иванове открылись первые катки

Проложены лыжные трассы


В ивановских городских парках открылись ледовые катки.

На территории парка им. Степанова действует пока один малый каток, а с субботы, 2 декабря, заработает и большой каток. Также каток открыт и в городском Детском парке (ул. Комсомольская, д. 9). Все катки хорошо освещены и снабжены светомузыкой. Для удобства жителей при катках работает прокат коньков.

В городском парке культуры и отдыха «Харинка» проложена лыжная трасса и организован прокат спортивного инвентаря. Лыжная трасса для любителей, «Чудо-горка» и прокат лыж, санок-ватрушек, коньков, сноутьюбов организованы в парке Степанова.



ключевые слова: каток лыжная трасса
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