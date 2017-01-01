Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

43 минуты назад

В Иванове состоялась ночь выгодных цен

На правах рекламы

BQ1A1107.JPG

24 ноября в автосалоне РАДАР Холдинг в г. Иваново состоялась «Ночь выгодных цен».

«Ночь выгодных цен» - это время, когда можно было приобрести давно понравившийся автомобиль с максимальной выгодой. В этот день автосалон продлил рабочее время. Гостей принимали до 22:00.

Приятным сюрпризом и удивлением для гостей стал встречающий их на входе пантомим. Он приветствовал клиентов, направлял их к стойке регистрации. Улыбка не сходила с лиц гостей, они делали фото с ним и даже пытались его разговорить.

Атмосфера вечера была спокойной и дружелюбной. Уставшие после тяжелой трудовой недели гости могли расслабиться под приятные песни в исполнении вокалистки Ксении Вострюхиной.

В этот вечер было проведено много викторин и конкурсов, по результатам которых, все победители получили сувениры от марки ŠKODA. В конце вечера состоялся главный розыгрыш, были разыграны «сертификаты». Одним из победителей розыгрыша стала семейная пара, которая как раз в этот момент оформляла договор, такой подарок приятно порадовал обладателей нового автомобиля.

«Самая длинная ночь» в этом году прошла очень быстро и незаметно, благодаря веселым, отзывчивым и активным клиентам. Вся команда автосалона ŠKODA говорит огромное спасибо за Ваше участие и выбор. И конечно же, будем ждать Вас еще и еще!

Мы находимся по адресу ул. Фрунзе, 90, дилерский центр ŠKODA, РАДАР Холдинг».

Всю интересующую информацию по автомобилям, тест-драйвам и сервису можно узнать по телефону 8 (4932) 58 77 22 или на сайте www.radar-holding.ru.



  • оцените новость:
  • (0)
  • 380
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Ивановская область получила дополнительно более двух миллиардов рублей
				
сегодня, 10:59

				

				Ивановская область получила дополнительно более двух миллиардов рублей 
								

					
	 Как будут распределены эти средства - ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(3)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1423						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		В Ивановской области задержана банда, заставлявшая людей брать кредиты и переоформлять свои квартиры
				
сегодня, 10:20

				

				В Ивановской области задержана банда, заставлявшая людей брать кредиты и переоформлять свои квартиры 
								

					
	 Злоумышленники подозреваются в вымогательстве, грабежах и разбойных нападениях
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1829						
    •