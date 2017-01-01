В Иванове состоялась ночь выгодных цен

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24 ноября в автосалоне РАДАР Холдинг в г. Иваново состоялась «Ночь выгодных цен».

«Ночь выгодных цен» - это время, когда можно было приобрести давно понравившийся автомобиль с максимальной выгодой. В этот день автосалон продлил рабочее время. Гостей принимали до 22:00.

Приятным сюрпризом и удивлением для гостей стал встречающий их на входе пантомим. Он приветствовал клиентов, направлял их к стойке регистрации. Улыбка не сходила с лиц гостей, они делали фото с ним и даже пытались его разговорить.

Атмосфера вечера была спокойной и дружелюбной. Уставшие после тяжелой трудовой недели гости могли расслабиться под приятные песни в исполнении вокалистки Ксении Вострюхиной.

В этот вечер было проведено много викторин и конкурсов, по результатам которых, все победители получили сувениры от марки ŠKODA. В конце вечера состоялся главный розыгрыш, были разыграны «сертификаты». Одним из победителей розыгрыша стала семейная пара, которая как раз в этот момент оформляла договор, такой подарок приятно порадовал обладателей нового автомобиля.

«Самая длинная ночь» в этом году прошла очень быстро и незаметно, благодаря веселым, отзывчивым и активным клиентам. Вся команда автосалона ŠKODA говорит огромное спасибо за Ваше участие и выбор. И конечно же, будем ждать Вас еще и еще!

Мы находимся по адресу ул. Фрунзе, 90, дилерский центр ŠKODA, РАДАР Холдинг».

Всю интересующую информацию по автомобилям, тест-драйвам и сервису можно узнать по телефону 8 (4932) 58 77 22 или на сайте www.radar-holding.ru.

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