Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 12:55

Женщине, на которую в Иванове упало дерево, будет оказана материальная помощь

А также – семье погорельцев с улицы Минской


Семье, дом и имущество которой пострадали в результате пожара на улице Минской, оказана помощь. Об этом сообщили сегодня в управлении социальной защиты населения администрации Иванова. Пострадавшим членам семьи были вручены необходимые бытовые и постельные принадлежности.

Напомним, 3 ноября в частном доме произошел пожар. В одной половине дома заживо сгорела парализованная после инсульта свекровь Веры Тихоновой. Супруги и их сын-первоклассник оказались на улице.

По информации начальника управления социальной защиты Любови Семеновой, семья относится к категории малообеспеченных и поэтому денежная материальная помощь будет оказана по линии Департамента социальной защиты населения Ивановской области через территориальное управление. Сейчас заявление женщины находится на рассмотрении.

Кроме того, в рамках действующей муниципальной программы «Забота и поддержка» готовится пакет документов и для оказания материальной помощи женщине, пострадавшей в результате несчастного случая при падении дерева 22 ноября (у женщины - травма позвоночника). «Ей будет выплачена материальная помощь в размере двух прожиточных минимумов – двадцать тысяч рублей. В последующем она может получить также частичную денежную компенсацию на затраты, понесенные на приобретение медикаментов», - уточнила Любовь Семенова.



ключевые слова: помощь
  • оцените новость:
  • (0)
  • 527
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Ивановская область получила дополнительно более двух миллиардов рублей
				
сегодня, 10:59

				

				Ивановская область получила дополнительно более двух миллиардов рублей 
								

					
	 Как будут распределены эти средства - ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(3)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1423						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		В Ивановской области задержана банда, заставлявшая людей брать кредиты и переоформлять свои квартиры
				
сегодня, 10:20

				

				В Ивановской области задержана банда, заставлявшая людей брать кредиты и переоформлять свои квартиры 
								

					
	 Злоумышленники подозреваются в вымогательстве, грабежах и разбойных нападениях
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1828						
    •