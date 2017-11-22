Женщине, на которую в Иванове упало дерево, будет оказана материальная помощь

А также – семье погорельцев с улицы Минской





Семье, дом и имущество которой пострадали в результате пожара на улице Минской, оказана помощь. Об этом сообщили сегодня в управлении социальной защиты населения администрации Иванова. Пострадавшим членам семьи были вручены необходимые бытовые и постельные принадлежности.

Напомним, 3 ноября в частном доме произошел пожар. В одной половине дома заживо сгорела парализованная после инсульта свекровь Веры Тихоновой. Супруги и их сын-первоклассник оказались на улице.

По информации начальника управления социальной защиты Любови Семеновой, семья относится к категории малообеспеченных и поэтому денежная материальная помощь будет оказана по линии Департамента социальной защиты населения Ивановской области через территориальное управление. Сейчас заявление женщины находится на рассмотрении.

Кроме того, в рамках действующей муниципальной программы «Забота и поддержка» готовится пакет документов и для оказания материальной помощи женщине, пострадавшей в результате несчастного случая при падении дерева 22 ноября (у женщины - травма позвоночника). «Ей будет выплачена материальная помощь в размере двух прожиточных минимумов – двадцать тысяч рублей. В последующем она может получить также частичную денежную компенсацию на затраты, понесенные на приобретение медикаментов», - уточнила Любовь Семенова.

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