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Новости

сегодня, 12:45

Ивановке пришлось выплатить большой кредит за своего одноклассника


Житель областного центра уговорил одноклассницу поручиться за свою платежеспособность, пообещав, что будет исправно выплачивать кредит. Однако через некоторое время о своих долговых обязательствах перед банком заемщик позабыл. По судебному решению мер к погашению задолженности он также не предпринимал.

В результате у судебных приставов в отношении ивановки, поручившейся за должника, оказался исполнительный документ о взыскании с нее 95 тысяч рублей кредитной задолженности. Женщине разъяснили, что в случае невыплаты задолженности, к ней могут быть применены меры принудительного взыскания, такие, как арест счетов и имущества, ограничение права выезда за пределы страны.

Поручитель рассказала приставам, что уже купила путевку в Тунис и в преддверии Нового года не хочет неприятностей с законом, и приняла решение погасить всю сумму долга.

Напомним, что поручитель, ставя подпись в кредитном договоре, принимает на себя обязательство отвечать перед банком (другой финансовой организацией) за заемщика, который по каким-либо причинам перестает выполнять условия данного договора. Такой порядок называется солидарной ответственностью, при которой, поручитель отвечает перед кредитором должника в том же объеме, что и сам должник.

Между тем, рассчитавшись с банком по долгам кредитозаемщика, поручитель вправе обратиться в суд для возмещения всех расходов, которые он понес в связи с погашением задолженности.



ключевые слова: кредит задолженность поручитель судебные приставы УФССП
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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  • 
								
									Alex100								
							
    • 
							
  • 25 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Хочешь потерять друга - дай ему в долг (поручись за него).								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									kuyttr								
							
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  • 6 минут назад
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							Всё правильно не нами придумано.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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