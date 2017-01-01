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Ивановке пришлось выплатить большой кредит за своего одноклассника
Житель областного центра уговорил одноклассницу поручиться за свою платежеспособность, пообещав, что будет исправно выплачивать кредит. Однако через некоторое время о своих долговых обязательствах перед банком заемщик позабыл. По судебному решению мер к погашению задолженности он также не предпринимал.
В результате у судебных приставов в отношении ивановки, поручившейся за должника, оказался исполнительный документ о взыскании с нее 95 тысяч рублей кредитной задолженности. Женщине разъяснили, что в случае невыплаты задолженности, к ней могут быть применены меры принудительного взыскания, такие, как арест счетов и имущества, ограничение права выезда за пределы страны.
Поручитель рассказала приставам, что уже купила путевку в Тунис и в преддверии Нового года не хочет неприятностей с законом, и приняла решение погасить всю сумму долга.
Напомним, что поручитель, ставя подпись в кредитном договоре, принимает на себя обязательство отвечать перед банком (другой финансовой организацией) за заемщика, который по каким-либо причинам перестает выполнять условия данного договора. Такой порядок называется солидарной ответственностью, при которой, поручитель отвечает перед кредитором должника в том же объеме, что и сам должник.
Между тем, рассчитавшись с банком по долгам кредитозаемщика, поручитель вправе обратиться в суд для возмещения всех расходов, которые он понес в связи с погашением задолженности.
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Комментарии (2)
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- Alex10025 минут назадХочешь потерять друга - дай ему в долг (поручись за него).
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- kuyttr6 минут назадВсё правильно не нами придумано.
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