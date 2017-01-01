Тело утонувшего рыбака нашли на глубине около 4,5 метров

Подробности трагедии в Пучежском районе







Как мы сообщали ранее, вчера недалеко от деревни Большая Протасиха Пучежскогог района в реке Ячменка утонул рыбак. Сегодня стали известны некоторые подробности трагедии.

34-летний житель Родников приехал в компании друга на рыбалку. «В настоящее время толщина льда на этой реке не превышает 5 см, - рассказывает начальник МПГ-2 Павел Цветков. - Для того что бы можно было безопасно передвигаться по поверхности реки, толщина льда должна быть не менее 10 см».

Когда рыбаки прошли около 150 метров, лет не выдержал нагрузки, и мужчины оказались в воде. Один из них смог выбраться самостоятельно на берег, а второму это не удалось. Прибывшие на место спасатели были уже бессильны что-либо сделать. Без водолазов найти утонувшего не представлялось возможным.

«Примерное место на реке нам показал свидетель происшествия, - говорит Павел Цветков. – На надувном плоту (для собственной безопасности) мы добрались до указанного места. В течение 30 минут обследовали дно в указанном районе. На глубине около 4,5 метров утопленник был обнаружен. Доставив его на берег, передали полиции».

Источник: spas37.ru

поделиться ссылкой:

