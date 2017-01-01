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Новости

35 минут назад

В Иванове пройдет межрегиональный турнир по спортивным бальным танцам


3 декабря в 17.00 в ивановском Центре культуры и отдыха состоится межрегиональный турнир по спортивным бальным танцам «Кубок главы города Иваново – 2017».

Турнир приурочен к 35-летнему юбилею танцевально-спортивного клуба «Виктория». Бессменным руководителем клуба все эти годы была и остается заслуженный работник культуры России, дважды лауреат премии «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Иваново», судья всероссийской категории Ирина Трошкова.

За 35 лет в клубе «Виктория» воспитано более тысячи танцоров, в том числе мастеров спорта и спортсменов международного класса. Большинство из руководителей ивановских танцевально-спортивных клубов являются воспитанниками «Виктории». Выпускники клуба представляли Россию на международных соревнованиях во Франции, Англии, Италии. В 2016 году выпускник «Виктории» Сверидонов Евгений в паре с Ангелиной Барковой стали первыми представителями нашей страны, победившими в своей возрастной категории в самом престижном танцевальном фестивале «Blackpool Dance Festival» в Англии, а уже в феврале 2017 года эта пара стала чемпионами России. Всего воспитанниками «Виктории» завоевано более 600 самых высоких наград.

В турнире на Кубок Главы города планируется участие танцевальных пар из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, Костромы и других городов России.

Кроме того, в рамках турнира состоятся показательные выступления Евгения Сверидонова и Ангелины Барковой.



ключевые слова: бальные танцы турнир
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