В Иванове в городской бане совершена кража

Подозреваемый в совершении преступления задержан





В ивановскую полицию с заявлением обратился посетитель одной из городских бань. 35-летний потерпевший сообщил, что из шкафчика в раздевалке у него пропали 3400 рублей.

Прибывшие на место происшествия полицейские опросили работников бани и клиентов - вероятных свидетелей криминального происшествия. И вскоре установили личность подозреваемого в краже. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 31-летний посетитель этой же бани.

В настоящее время по факту кражи проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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