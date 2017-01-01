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Новости

сегодня, 11:17

В Иванове пройдут соревнования по художественной гимнастике на Кубок Главы города


2 и 3 декабря на базе ивановской спортшколы № 9 пройдут соревнования по художественной гимнастике на Кубок Главы города. Планируется участие более 270 юных гимнасток, в том числе членов сборной команды России из Иванова, Кинешмы и Шуи. Спортсменкам предстоит соревноваться по программам мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта 1, 2, 3 и 1 юношеского разрядов.

Программа соревнований:

2 декабря в 10.00 - начало соревнований;

3 декабря в 16.00 - парад закрытия и церемония награждения победителей.



ключевые слова: художественная гимнастика
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