Ивановская область получила дополнительно более двух миллиардов рублей

Как будут распределены эти средства





По итогам рассмотрения Государственной думой России во втором чтении проекта федерального закона о бюджете на 2018 год и плановый период до 2020 года принято решение о выделении Ивановской области дополнительных финансовых средств в размере более двух миллиардов рублей. Средства направят на решение самых острых социально-экономических проблем. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщил врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский на совещании с членами регионального правительства.

Проект поправок к областному бюджету поступит в Ивановскую областную думу к рассмотрению во втором чтении главного финансового документа региона. «Все решения по распределению средств принимались консолидировано с учетом предложений депутатских фракций Ивановской областной Думы, а также инициатив общественности и представителей бизнес-сообщества, которые были озвучены в ходе публичного обсуждения и рабочих встреч», - отметил Станислав Воскресенский.

Глава региона подчеркнул, что выделенные средства будут распределены по приоритетным направлениям. «Первое, на что будут направлены выделенные средства, – безусловное выполнение «майских» указов Президента России. Основная часть бюджетных средств выделяется на исполнение именно социальных обязательств», - подчеркнул Станислав Воскресенский.

Как сообщил врио губернатора, значительные дополнительные средства в размере более 300 млн рублей направят в сферу здравоохранения: на повышение качества и доступности медицинской помощи, в том числе на приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования, ремонт и укрепление материально-технической базы медучреждений. «Ситуация в здравоохранении у нас тревожная в части обеспечения оборудованием. Предлагаю выделить дополнительно 300 млн рублей на высокотехнологичную медицинскую помощь, а также приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования», - отметил глава региона. В частности, 38 млн рублей выделяется на покупку двух цифровых маммографических комплексов. Станислав Воскресенский отметил, что среди проблем, которые волнуют жителей в муниципалитетах, особое место занимает доступность медицинской помощи на селе. «Фельдшерско-акушерские пункты и отделения врачей общей практики планируем оснастить комплектами аппаратуры для проведения различных физиопроцедур. На покупку оборудования предусмотрено пять миллионов рублей. Жители Кинешмы ставили вопрос капитального ремонта поликлиники №1. На эти цели направим 28 млн рублей», - сказал глава региона.

Порядка 20 миллионов рублей дополнительно предусмотрены на ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений культуры в муниципалитетах. Более девяти миллионов рублей будут направлены на строительство детского сада в микрорайоне «Рождественский» города Иваново.

Кроме того, в муниципалитеты направят дополнительные средства в размере 280 млн рублей в связи с повышением минимального размера оплаты труда до 9 489 рублей. Дополнительно 220 миллионов предусмотрены на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с «майскими указами» Президента России. Также в соответствии с поручением Владимира Путина в Ивановской области на 4% проиндексируют заработные платы работников муниципальных учреждений, не вошедших в «майские» указы.

Среди приоритетных направлений, на которые также будут направлены дополнительные финансовые средства, Станислав Воскресенский назвал сельское хозяйство. «Призываю вас активнее работать с привлечением средств из федерального центра. Кроме того, предлагаю увеличить в полтора раза поддержку сельского хозяйства из областного бюджета», - сказал глава региона.

Кроме этого, по словам Станислава Воскресенского, дополнительные средства предусмотрены на поддержку малого бизнеса. «В Ивановской области активность малого бизнеса выше, чем в целом по России. Поэтому мы должны сделать все, чтобы малый бизнес в регионе активно развивался. Предлагаю увеличить в 2,5 раза финансирование из областного бюджета на эти цели, прежде всего, в муниципалитетах», - отметил глава региона. До 4,9 млн рублей вырастет финансирование программ поддержки малого бизнеса в муниципальных образованиях из областного бюджета, регион также рассчитывает получить федеральное софинансирование на эти цели.

По материалам пресс-службы правительства Ивановской области

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