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Новости

10 минут назад

Ивановцам расскажут о местных «Черных кошках», орудовавших в военные и послевоенные годы

Горожан приглашают на лекцию по истории борьбы с бандитизмом


2 декабря в 15.00 в центральной библиотеке имени Я.П. Гарелина (ул. Багаева, 37) в рамках проекта «Иваново. Городские исследования» состоится лекция: «Черная кошка» в Иванове и не только: из истории борьбы с бандитизмом».

В 1979 году на Первом канале Центрального телевидения СССР начался премьерный показ пятисерийного телефильма «Место встречи изменить нельзя», снятого режиссером Станиславом Говорухиным по роману братьев Вайнеров «Эра милосердия».

Фильм, повествующий о работе московского уголовного розыска в послевоенное время, быстро стал популярным в стране. В картине фигурировала банда «Черная кошка», наводившая ужас на жителей столицы. В основу романа легла история борьбы угро с бандой Ивана Митина - преступной группировкой, орудовавшей в Москве и Московской области в начале 1950-х годов.

Проблема борьбы с преступностью, и особенно с бандитизмом во время войны и в послевоенные годы остро стояла не только перед уголовным розыском Москвы, но и перед правоохранительными органами других регионов. Свои «Черные кошки» существовали и в Иванове.

О фактах борьбы с бандитизмом, местными «Черными кошками» в Иванове в 1945 году расскажет заместитель директора по науке Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени Д.Г.Бурылина Дмитрий Орлов.

О криминальных тенденциях в Иванове и Ивановской области в различные периоды XX века, сходствах и различиях, а также об одном из самых громких преступлений «периода застоя» – ограблении банка в Фурманове в 1974 году – поведает Ирина Миловзорова, пресс-секретарь Ивановского дома национальностей, много лет проработавшая журналистом, освещающим правоохранительную тематику.

Приглашаются все желающие. Вход свободный.



ключевые слова: бандитизм уголовный розыск история
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									AlexeiYurist								
							
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  • 7 минут назад
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							Киски... Как интересно...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist								
							
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  • 7 минут назад
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										-1
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							Мы тут всё с троллями играем)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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