Новый "старый" заместитель по внутренней политике

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Заместителем председателя правительства Ивановской области – директором департамента внутренней политики региона назначен Евгений Нестеров.Заместитель председателя областного правительства одновременно будет возглавлять департамент внутренней политики региона. На эту должность назначен Евгений Нестеров, который ранее занимал пост начальника департамента.Игорь Чебыкин, ранее занимавший пост зампреда правительства области, останется в региональном правительстве в статусе советника главы Ивановской области, курирующего сферу конкурсов и аукционов.