В Иванове набирает популярность китайский язык

Желающих его изучать становится все больше





18 ноября в Русско-китайском культурно-деловом центре областного центра впервые прошел открытый урок китайского языка. Ивановцам была предоставлена возможность освоить этот уникальный язык, который занесен в книгу рекордов Гиннесса как один из самых сложных в мире.

На занятии всем желающим было предложено познакомиться с основами китайской грамматики, чтобы впоследствии научиться читать, писать и говорить по-китайски.

Организаторы мероприятия отметили, что желающих посетить бесплатное занятие среди жителей нашего города оказалось так много, что руководство Центра приняло решение повторить урок.

В четверг, 30 ноября, в 19.00 в Русско-китайском культурно-деловом центре (пр. Ленина, д. 24, оф. 29, вход со стороны бульвара Кокуй, новое здание справа от ТЦ «Вертикаль») состоится повторное бесплатное открытое занятие по китайскому языку.

На занятие приглашаются все желающие, начиная с 10 летнего возраста. Продолжительность занятия - 1 час.

Количество мест ограничено. Записаться на занятие можно по телефонам: 8(4932) 399-414 и 8(910) 667-94-14.

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