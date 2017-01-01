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В Ивановской области задержана банда, заставлявшая людей брать кредиты и переоформлять свои квартиры
Злоумышленники подозреваются в вымогательстве, грабежах и разбойных нападениях
В Тейкове задержаны трое граждан, которые подозреваются в совершении ряда тяжких преступлений, среди которых вымогательства, грабежи и разбойные нападения.
Своих жертв фигуранты насильно сажали в машину и отвозили в частный дом. Там их били, пытаясь таким образом узнать пин-коды их банковских карт. Под угрозой физической расправы злоумышленники вынуждали потерпевших брать кредиты на суммы до 300 тысяч рублей. Также от потерпевших требовали переоформить принадлежащие им квартиры на своё имя.
В настоящее время в отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Подозреваемые в совершении серии тяжких преступлений заключены под стражу и помещены в следственный изолятор, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
Подробности смотрите в программах «Губернский наблюдатель» и «По горячим следам» на телеканале «БАРС».
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Комментарии (4)
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- макссс36 минут назадс такой логикой у нас в кремле банда, заставляющая население страны брать кредиты
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- AlexeiYurist27 минут назадПравильно! Судить их справедливым судом!
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- kuyttr10 минут назадУРОДЫ КОНЧЕНЫЕ, НЕЛЮДИ .
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- cornholio8 минут назадхорошо что 90-е кончились