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Новости

39 минут назад

В Ивановской области задержана банда, заставлявшая людей брать кредиты и переоформлять свои квартиры

Злоумышленники подозреваются в вымогательстве, грабежах и разбойных нападениях


В Тейкове задержаны трое граждан, которые подозреваются в совершении ряда тяжких преступлений, среди которых вымогательства, грабежи и разбойные нападения.

Своих жертв фигуранты насильно сажали в машину и отвозили в частный дом. Там их били, пытаясь таким образом узнать пин-коды их банковских карт. Под угрозой физической расправы злоумышленники вынуждали потерпевших брать кредиты на суммы до 300 тысяч рублей. Также от потерпевших требовали переоформить принадлежащие им квартиры на своё имя.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Подозреваемые в совершении серии тяжких преступлений заключены под стражу и помещены в следственный изолятор, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

Подробности смотрите в программах «Губернский наблюдатель» и «По горячим следам» на телеканале «БАРС».



ключевые слова: вымогательство грабеж разбой банда полиция
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									макссс								
							
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  • 36 минут назад
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    • 
										+1
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							с такой логикой у нас в кремле банда, заставляющая население страны брать кредиты								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 27 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Правильно! Судить их справедливым судом!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									kuyttr								
							
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  • 10 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							УРОДЫ КОНЧЕНЫЕ,  НЕЛЮДИ .								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									cornholio								
							
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  • 8 минут назад
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										-1
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							хорошо что 90-е кончились								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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