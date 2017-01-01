В Ивановской области задержана банда, заставлявшая людей брать кредиты и переоформлять свои квартиры

Злоумышленники подозреваются в вымогательстве, грабежах и разбойных нападениях





В Тейкове задержаны трое граждан, которые подозреваются в совершении ряда тяжких преступлений, среди которых вымогательства, грабежи и разбойные нападения.

Своих жертв фигуранты насильно сажали в машину и отвозили в частный дом. Там их били, пытаясь таким образом узнать пин-коды их банковских карт. Под угрозой физической расправы злоумышленники вынуждали потерпевших брать кредиты на суммы до 300 тысяч рублей. Также от потерпевших требовали переоформить принадлежащие им квартиры на своё имя.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Подозреваемые в совершении серии тяжких преступлений заключены под стражу и помещены в следственный изолятор, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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