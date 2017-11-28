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Новости

59 минут назад

Два человека погибли во время пожара в Родниках

Предположительно мужчины вели асоциальный образ жизни - ФОТО


Трагедия произошла 27 ноября около 11 часов вечера. В Родниках на улице Интернациональной загорелся частный дом. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области, во время пожара погибли двое мужчин. Их личности сейчас устанавливаются. Предположительно они вели асоциальный образ жизни.  

Фото: ГУ МЧС



ключевые слова: пожар гибель МЧС
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Васька Непутевый								
							
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  • 26 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
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										0
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							ключевое слово -ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО!!! но клеймо уже на людей поставили!!! для красного словца, не пожалеют и отца!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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