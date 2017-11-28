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59 минут назад
Два человека погибли во время пожара в Родниках
Предположительно мужчины вели асоциальный образ жизни - ФОТО
Трагедия произошла 27 ноября около 11 часов вечера. В Родниках на улице Интернациональной загорелся частный дом. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области, во время пожара погибли двое мужчин. Их личности сейчас устанавливаются. Предположительно они вели асоциальный образ жизни.
Фото: ГУ МЧС
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Комментарии (1)
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- Васька Непутевый26 минут назадключевое слово -ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО!!! но клеймо уже на людей поставили!!! для красного словца, не пожалеют и отца!!!