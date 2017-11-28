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19 минут назад
Как воры обчищают торговые центры в Иванове
ВИДЕО с камеры наблюдения
В распоряжении ivanovonews оказалась запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как двое парней в одном из ивановских магазинов верхней одежды воруют три куртки.
Один снимает их с плечиков и засовывает в пакет второму. Третий, судя по всему, следит за залом.
По утверждению свидетелей, эти парни обворовали так не один магазин в торговых центрах, в частности орудуют в ТЦ "Евролэнд".
Всех, кто может узнать этих молодых людей, просят обратиться в полицию.
Конфиденциальность гарантируется.
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