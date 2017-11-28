Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

19 минут назад

Как воры обчищают торговые центры в Иванове

ВИДЕО с камеры наблюдения

В распоряжении ivanovonews оказалась запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как двое парней в одном из ивановских магазинов верхней одежды воруют три куртки. 
Один снимает их с плечиков и засовывает в пакет второму. Третий, судя по всему, следит за залом.
По утверждению свидетелей, эти парни обворовали так не один магазин в торговых центрах, в частности орудуют в ТЦ "Евролэнд". 

2017-11-28_00-06-43.png 

2017-11-28_00-07-36.png

 2017-11-28_00-07-04.png

Всех, кто может узнать этих молодых людей, просят обратиться в полицию.
Конфиденциальность гарантируется.




  • оцените новость:
  • (0)
  • 67
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации