Как воры обчищают торговые центры в Иванове

ВИДЕО с камеры наблюдения

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В распоряжении ivanovonews оказалась запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как двое парней в одном из ивановских магазинов верхней одежды воруют три куртки.Один снимает их с плечиков и засовывает в пакет второму. Третий, судя по всему, следит за залом.По утверждению свидетелей, эти парни обворовали так не один магазин в торговых центрах, в частности орудуют в ТЦ "Евролэнд".Всех, кто может узнать этих молодых людей, просят обратиться в полицию.Конфиденциальность гарантируется.