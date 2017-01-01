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22 минуты назад
ПОСЛУШАЙТЕ! О новых играх со смертью ивановских школьников
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случаи игр со смертью фиксируют ивановские водители. Суббота. Район Мебельного комбината. Подростки перебегают дорогу в опасной близости от автомобилей. Можно было бы предположить, что это случайность, и они просто по глупости или незнанию переходили дорогу в неположенном месте. Но нет.
Свои действия они повторяют, бегая туда-сюда и щекоча нервы себе и водителям. Случай этот, к сожалению, не единичный. Только по Иванову в последнее время водители видели таких вот экстремалов в нескольких районах.
Что это – новый всплеск смертельно опасной игры «Беги или умри»? Об этом – в комментарии Натальи Сергеевой.
Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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