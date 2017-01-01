Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Похожие телепередачи

Новости

22 минуты назад

ПОСЛУШАЙТЕ! О новых играх со смертью ивановских школьников

ВИДЕО


случаи игр со смертью фиксируют ивановские водители. Суббота. Район Мебельного комбината. Подростки перебегают дорогу в опасной близости от автомобилей. Можно было бы предположить, что это случайность, и они просто по глупости или незнанию переходили дорогу в неположенном месте. Но нет.

Свои действия они повторяют, бегая туда-сюда и щекоча нервы себе и водителям. Случай этот, к сожалению, не единичный. Только по Иванову в последнее время водители видели таких вот экстремалов в нескольких районах.

Что это – новый всплеск смертельно опасной игры «Беги или умри»? Об этом – в комментарии Натальи Сергеевой.

Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.



  • оцените новость:
  • (0)
  • 164
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня