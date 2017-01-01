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49 минут назад
МУП САЖХ собирается купить два трактора для уборки тротуаров
Сегодня расчистка тротуаров в Иванове – большая проблема. Коммунальщикам не хватает для этого спецтехники. Поэтому ивановский МУП САЖХ планирует купить два снегоуборочных трактора – специально для уборки тротуаров. Подробнее об этом смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».
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Комментарии (1)
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- n1ss23 минуты назадИ? Они как-будто работать будут. На них, как всегда, будет открыта вакансия водителя. Зачем вы пишите о них, попытка реабилитировать организация в глазах ивановцев?
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