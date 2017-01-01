МУП САЖХ собирается купить два трактора для уборки тротуаров





Сегодня расчистка тротуаров в Иванове – большая проблема. Коммунальщикам не хватает для этого спецтехники. Поэтому ивановский МУП САЖХ планирует купить два снегоуборочных трактора – специально для уборки тротуаров. Подробнее об этом смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».

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