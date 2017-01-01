Спортсмен из Ивановской области завоевал бронзу на Чемпионате мира по универсальному бою

ФОТО





С 13 по 16 ноября в городе Медынь Калужской области проходил Чемпионат мира по универсальному бою. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 29 стран. В составе сборной команды России выступали приволжские спортсмены Андрей Буров и Сергей Кавин.

По итогам турнира Андрей Буров, выступавший в весовой категории до 80 килограммов, завоевал бронзовую медаль Чемпионата мира. Отметим, что приволжский спортсмен становился победителем мирового первенства в 2015 году, а в прошлом году был также бронзовым призером.

Другой представитель Ивановской области Сергей Кавин остался без медалей. Приволжский спортсмен в одной из схваток получил повреждение, которое не позволило ему продолжить выступление на турнире.

В общекомандном зачете Чемпионата мира сборная России завоевала итоговое первое место.

Для справки:

Универсальный бой - это комплексный вид спорта, включающий в себя два вида: преодоление специальной полосы препятствий и поединок на ринге или в спортивной дисциплине, содержащей в своем названии слово «лайт», на татами или борцовском ковре.

поделиться ссылкой:

