Новости
Спортсмен из Ивановской области завоевал бронзу на Чемпионате мира по универсальному бою
С 13 по 16 ноября в городе Медынь Калужской области проходил Чемпионат мира по универсальному бою. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 29 стран. В составе сборной команды России выступали приволжские спортсмены Андрей Буров и Сергей Кавин.
По итогам турнира Андрей Буров, выступавший в весовой категории до 80 килограммов, завоевал бронзовую медаль Чемпионата мира. Отметим, что приволжский спортсмен становился победителем мирового первенства в 2015 году, а в прошлом году был также бронзовым призером.
Другой представитель Ивановской области Сергей Кавин остался без медалей. Приволжский спортсмен в одной из схваток получил повреждение, которое не позволило ему продолжить выступление на турнире.
В общекомандном зачете Чемпионата мира сборная России завоевала итоговое первое место.
Для справки:
Универсальный бой - это комплексный вид спорта, включающий в себя два вида: преодоление специальной полосы препятствий и поединок на ринге или в спортивной дисциплине, содержащей в своем названии слово «лайт», на татами или борцовском ковре.
- оцените новость:
-
(0)
- 55
- 0
Комментарии (0)
Новость дня
-
(1)
- 3799
-
(1)
- 2102
-
(0)
- 2420
-
(1)
- 4967