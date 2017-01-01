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Новости

29 минут назад

Дочь бывшего сенатора устроилась на должность официантки в Иванове

ФОТО


18-летняя Малика Галлямова – дочь крупного бизнесмена, бывшего сенатора и министра спорта Московской области стала участницей реалити-шоу «Наследники» на телеканале «Пятница!».

Малика прилетела в Москву из Лондона на каникулы и тут же отправилась в Иваново – город, в котором ей предстояло провести несколько дней под новой фамилией, без кредитных карт и помощи богатых родителей, в образе девушки из неблагополучной семьи.

По правилам проекта «Наследники» «золотая» московская молодежь отправляется в российские города, чтобы не только научиться самостоятельности, но и найти людей, которые по-настоящему нуждаются в помощи.

Оказавшись в чужом городе, Малика ничуть не растерялась и стала активно устраиваться на работу и искать ночлег. В результате, девушка получила должность официантки в одном из заведений Иванова. Эта работа стала лишь началом, далее Малика вполне успешно попробовала себя в ролях доярки и косаря.

В ходе съемок девушка познакомилась с несколькими людьми, которым захотела оказать финансовую помощь. Так как героям проекта запрещено просить деньги у родителей, Малика выставила на продажу свой браслет Cartier Love стоимостью 3 400 000 рублей.

Премьера проекта «Наследники состоится 27 ноября в 21.00 на телеканале «Пятница!».



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Комментарии (3)

	


	

	

		
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  • 
								
									Миха79								
							
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  • 16 минут назад
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										0
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							Зима.чего косила то?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Тутошний Я								
							
    • 
							
  • 15 минут назад
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										0
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							От жира уже бесятся!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Владимир Раскатов								
							
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  • 13 минут назад
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										0
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							а что спецовка доярки такая новая? всем дояркам такие выдают? Ну хоть погладили								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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