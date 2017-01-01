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Дочь бывшего сенатора устроилась на должность официантки в Иванове
18-летняя Малика Галлямова – дочь крупного бизнесмена, бывшего сенатора и министра спорта Московской области стала участницей реалити-шоу «Наследники» на телеканале «Пятница!».
Малика прилетела в Москву из Лондона на каникулы и тут же отправилась в Иваново – город, в котором ей предстояло провести несколько дней под новой фамилией, без кредитных карт и помощи богатых родителей, в образе девушки из неблагополучной семьи.
По правилам проекта «Наследники» «золотая» московская молодежь отправляется в российские города, чтобы не только научиться самостоятельности, но и найти людей, которые по-настоящему нуждаются в помощи.
Оказавшись в чужом городе, Малика ничуть не растерялась и стала активно устраиваться на работу и искать ночлег. В результате, девушка получила должность официантки в одном из заведений Иванова. Эта работа стала лишь началом, далее Малика вполне успешно попробовала себя в ролях доярки и косаря.
В ходе съемок девушка познакомилась с несколькими людьми, которым захотела оказать финансовую помощь. Так как героям проекта запрещено просить деньги у родителей, Малика выставила на продажу свой браслет Cartier Love стоимостью 3 400 000 рублей.
Премьера проекта «Наследники состоится 27 ноября в 21.00 на телеканале «Пятница!».
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Комментарии (3)
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- Миха7916 минут назадЗима.чего косила то?
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- Тутошний Я15 минут назадОт жира уже бесятся!
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- Владимир Раскатов13 минут назада что спецовка доярки такая новая? всем дояркам такие выдают? Ну хоть погладили
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