Жестокого убийцу ивановской пенсионерки приговорили к 21 году лишения свободы

В квартире своей жертвы злоумышленник оказался по ошибке





В Иванове вынесен приговор в отношении жителя Белгородской области, признанного виновным в убийстве и разбое.

Преступление было совершено в июле 2016 года. Ранее судимый безработный 39-летний житель Белгородской области искал в Иванове своего родственника, но, перепутав квартиры, оказался в жилище 77-летней пенсионерки. Полагая, что у нее имеются крупные денежные сбережения, он напал на старушку и нанес ей множественные удары неустановленными предметами в жизненно важные органы. После этого злоумышленник нашел в личных вещах потерпевшей 60 тысяч рублей и сотовый телефон и похитил их. Уходя, убийца открыл на кухне все газовые конфорки – «что бы уж наверняка».

От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте.

В итоге, сообщает пресс-служба прокуратуры ивановской области, суд приговорил жестокого убийцу к 21 году лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшегося срока - в колонии строгого режима.

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