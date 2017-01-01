Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

40 минут назад

Жестокого убийцу ивановской пенсионерки приговорили к 21 году лишения свободы

В квартире своей жертвы злоумышленник оказался по ошибке


В Иванове вынесен приговор в отношении жителя Белгородской области, признанного виновным в убийстве и разбое.

Преступление было совершено в июле 2016 года. Ранее судимый безработный 39-летний житель Белгородской области искал в Иванове своего родственника, но, перепутав квартиры, оказался в жилище 77-летней пенсионерки. Полагая, что у нее имеются крупные денежные сбережения, он напал на старушку и нанес ей множественные удары неустановленными предметами в жизненно важные органы. После этого злоумышленник нашел в личных вещах потерпевшей 60 тысяч рублей и сотовый телефон и похитил их. Уходя, убийца открыл на кухне все газовые конфорки – «что бы уж наверняка».

От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте.

В итоге, сообщает пресс-служба прокуратуры ивановской области, суд приговорил жестокого убийцу к 21 году лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшегося срока - в колонии строгого режима.



ключевые слова: убийство разбой суд приговор
  • оцените новость:
  • (0)
  • 333
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня