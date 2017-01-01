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В Иванове продолжают сажать деревья
Несмотря на холод и мерзлый грунт - ФОТО
В Иванове, несмотря на отрицательные температуры, продолжают сажать деревья. Несколько саженцев пристроили в мерзлый грунт на улице Большая Воробьевская.
В субботу спозаранку жильцы дома на улице Кузнечной были несказанно удивлены несезонными посадочными работами. Они увидели, как приехали рабочие и стали выкапывать ямки, а позже подъехал трактор. В 10 утра деревья уже были вкопаны.
В пресс-службе городской администрации нам сообщили, что управление благоустройства в выходные никаких посадок не вело. Теоретически, сажать деревья можно круглый год. Но специалисты делать этого не рекомендуют, поскольку саженцы могут не получить необходимого контакта с почвой, и зимой корни подмерзнут. Кто же посадил деревья на углу Кузнечной и Большой Воробьевской, пока остается загадкой.
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А вообще, убеждён в этом, нашим чинушам лишь бы деньги освоить, а после него (после освоения) хоть потоп.