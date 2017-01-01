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Новости

59 минут назад

В Иванове продолжают сажать деревья

Несмотря на холод и мерзлый грунт - ФОТО


В Иванове, несмотря на отрицательные температуры, продолжают сажать деревья. Несколько саженцев пристроили в мерзлый грунт на улице Большая Воробьевская.

В субботу спозаранку жильцы дома на улице Кузнечной были несказанно удивлены несезонными посадочными работами. Они увидели, как приехали рабочие и стали выкапывать ямки, а позже подъехал трактор. В 10 утра деревья уже были вкопаны.

В пресс-службе городской администрации нам сообщили, что управление благоустройства в выходные никаких посадок не вело. Теоретически, сажать деревья можно круглый год. Но специалисты делать этого не рекомендуют, поскольку саженцы могут не получить необходимого контакта с почвой, и зимой корни подмерзнут. Кто же посадил деревья на углу Кузнечной и Большой Воробьевской, пока остается загадкой.



ключевые слова: деревья саженцы
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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  • 
								
									Натали								
							
    • 
							
  • 40 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							По инерции шуруют. Никак остановиться не могут.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Натали								
							
    • 
							
  • 37 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							КСК там дом достраивает. Без благоустройства и озеленения дом не сдадут.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexandr								
							
    • 
							
  • 21 минуту назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Так вам Воронов и сознается, что по распоряжению управления сажали. Ага, ждите.
    
А вообще, убеждён в этом, нашим чинушам лишь бы деньги освоить, а после него (после освоения) хоть потоп.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Дон-777								
							
    • 
							
  • 12 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Грунт не промерз не надо пиз.ть это первое. Второе- некоторые деревья как раз и надо сажать октябрь-ноябрь. Если они хотят сажать почему надо заострять на этой ерунде внимание и давать повод для неумных комментариев придуркам 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Миха79								
							
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  • 10 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Сажать то можно и зимой,только неприживеться,сдохнут.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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