Ивановскую область с рабочим визитом посетит глава Ростуризма Олег Сафонов





28 ноября Ивановскую область с рабочим визитом посетит руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. Вместе с главой региона Станиславом Воскресенским они отправятся в Кинешму, где осмотрят объекты обеспечивающей и туристской инфраструктуры города.

В ходе рабочего визита будут обсуждаться вопросы и основные задачи по включению туристско-рекреационного кластера «Кинешма купеческая» в проект федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации».

Кроме того, Станислав Воскресенский обсудит с руководителем Ростуризма основные вопросы и проблемы реализации действующей госпрограммы по развитию внутреннего и въездного туризма в Ивановской области.

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