Москвичи дали в Иванове мастер-класс по колопроктологии

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24 ноября в областном онкодиспансере состоялся очередной межрегиональный мастер-класс по колопроктологии. В его рамках было проведено две высокотехнологичные операции — мультивисцеральная резекция при местнораспространенном раке прямой кишки и левосторонняя гимиколэктомия с D3 лимфодиссекцией при опухолях ободочной кишки. Мастер-класс провел директор клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н., профессор П.В. Царьков.

Ход операции транслировался на экран в конференц-зале, и находившиеся там врачи наблюдали за операцией и задавали вопросы оперирующим хирургам. Хирурги, в свою очередь, давали пояснения по технике проведения операций. По окончании операций профессор П.В. Царьков прочитал лекцию по теме мастер-класса и ответил на все вопросы.

В мероприятии приняли участие онкологи, хирурги, колопроктологи Ивановской, Ярославской, Владимирской и Костромской областей.

Фото: департамент здравоохранения Ивановской области

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