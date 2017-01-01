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сегодня, 16:54

Москвичи дали в Иванове мастер-класс по колопроктологии

ФОТО


24 ноября в областном онкодиспансере состоялся очередной межрегиональный мастер-класс по колопроктологии. В его рамках было проведено две высокотехнологичные операции — мультивисцеральная резекция при местнораспространенном раке прямой кишки и левосторонняя гимиколэктомия с D3 лимфодиссекцией при опухолях ободочной кишки. Мастер-класс провел директор клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н., профессор П.В. Царьков.

Ход операции транслировался на экран в конференц-зале, и находившиеся там врачи наблюдали за операцией и задавали вопросы оперирующим хирургам. Хирурги, в свою очередь, давали пояснения по технике проведения операций. По окончании операций профессор П.В. Царьков прочитал лекцию по теме мастер-класса и ответил на все вопросы.

В мероприятии приняли участие онкологи, хирурги, колопроктологи Ивановской, Ярославской, Владимирской и Костромской областей.

Фото: департамент здравоохранения Ивановской области



ключевые слова: медицина колопроктология мастер-класс операция
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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							Написано, что в мероприятии приняли участие онкологи, хирурги, колопроктологи Ивановской, Ярославской, Владимирской и Костромской областей. По фото не заметно, зал пустой - сидит три человека								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 45 минут назад
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							А что, думаешь, они тут толпами ходят? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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