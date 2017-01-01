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Москвичи дали в Иванове мастер-класс по колопроктологии
24 ноября в областном онкодиспансере состоялся очередной межрегиональный мастер-класс по колопроктологии. В его рамках было проведено две высокотехнологичные операции — мультивисцеральная резекция при местнораспространенном раке прямой кишки и левосторонняя гимиколэктомия с D3 лимфодиссекцией при опухолях ободочной кишки. Мастер-класс провел директор клиники колопроктологии и малоинвазивной хирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н., профессор П.В. Царьков.
Ход операции транслировался на экран в конференц-зале, и находившиеся там врачи наблюдали за операцией и задавали вопросы оперирующим хирургам. Хирурги, в свою очередь, давали пояснения по технике проведения операций. По окончании операций профессор П.В. Царьков прочитал лекцию по теме мастер-класса и ответил на все вопросы.
В мероприятии приняли участие онкологи, хирурги, колопроктологи Ивановской, Ярославской, Владимирской и Костромской областей.
Фото: департамент здравоохранения Ивановской области
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Комментарии (2)
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- Zvonar51 минуту назадНаписано, что в мероприятии приняли участие онкологи, хирурги, колопроктологи Ивановской, Ярославской, Владимирской и Костромской областей. По фото не заметно, зал пустой - сидит три человека
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- Вахтанг Камикадзе45 минут назадА что, думаешь, они тут толпами ходят? :)
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