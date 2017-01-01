В Иванове спасатели помогли людям избавиться от злой собаки при помощи бензопилы

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Ивановцы оказались запертыми в собственном доме. Выйти на улицу им не давала чужая злая собака. Она бегала по двору, лаяла и угрожающе рычала. Когда мужчина и женщина поняли, что выход заблокирован, обратились за помощью в службу спасения. Отметим, что это не окраина Иванова. Дом находится на улице Городской недалеко от института развития образования.

Спасатели пришли на выручку с бензопилой наперевес. Шум и крики напугали собаку, и она сбежала.

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