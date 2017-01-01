Погибшим во время пожара в Наволоках оказался поэт и бывший актер драмтеатра

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Как мы сообщали ранее, 25 ноября в Наволоках во время пожара в квартире дома погиб 34-летний мужчина, задохнувшись продуктами горения. Огонь повредил потолок и постельные принадлежности на площади 12 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

По информации интернет-ресурса Кинешемец.RU, погибшим оказался Федор Круглов, бывший актер Кинешемского драматического театра имени А.Н.Островского и поэт. Еще год назад он был в труппе театра и играл в спектаклях.

Фото: Кинешемец.RU

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