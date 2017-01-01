Новости
56 минут назад
Погибшим во время пожара в Наволоках оказался поэт и бывший актер драмтеатра
ФОТО
Как мы сообщали ранее, 25 ноября в Наволоках во время пожара в квартире дома погиб 34-летний мужчина, задохнувшись продуктами горения. Огонь повредил потолок и постельные принадлежности на площади 12 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.
По информации интернет-ресурса Кинешемец.RU, погибшим оказался Федор Круглов, бывший актер Кинешемского драматического театра имени А.Н.Островского и поэт. Еще год назад он был в труппе театра и играл в спектаклях.
Фото: Кинешемец.RU
- оцените новость:
-
(0)
- 803
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 14:59В Иванове двое мужчин убили женщину за отказ продавать квартиру
Возбуждено уголовное дело
-
(1)
- 2814
сегодня, 14:47Озвучены новые сроки достройки домов Ивановской ДСК
-
(1)
- 1570
сегодня, 12:12В Иванове активизировались мошенники, взламывающие личные страницы в соцсетях
Полиция разыскивает кибер-аферистов
-
(0)
- 2138
сегодня, 11:51В Иванове у «Полета» автомобилистка сбила пешехода
Момент наезда попал на ВИДЕО
-
(1)
- 4305