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Новости

сегодня, 15:27

В Ивановской области утонул рыбак

Его тело из реки достали водолазы


Сегодня в 14.35 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о происшествии на реке Ячменка у деревни Большая Протасиха Пучежского района. Водолазы извлекли из воды труп мужчины, предположительно местного рыбака. В настоящее время тело направлено на экспертизу. Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.



ключевые слова: рыбак река гибель
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