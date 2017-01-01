В Ивановской области утонул рыбак

Его тело из реки достали водолазы







Сегодня в 14.35 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о происшествии на реке Ячменка у деревни Большая Протасиха Пучежского района. Водолазы извлекли из воды труп мужчины, предположительно местного рыбака. В настоящее время тело направлено на экспертизу. Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются.

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