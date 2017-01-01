В Иванове двое мужчин убили женщину за отказ продавать квартиру

Возбуждено уголовное дело





25 ноября в квартире одного из домов по улице Краснофлотской областного центра было обнаружено тело 55-летней женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

По данным следствия, во время распития спиртных напитков один из гостей стал высказывать хозяйке квартиры претензии по поводу отказа последней от продажи квартиры, оформлением которой он занимался, требуя изменить свое решение. Однако женщина не соглашалась продавать свое жилье. Тогда 51-летний мужчина нанес ей несколько ударов молотком по голове, а еще один гость ударил женщину ножом в грудь. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемые в совершении преступления - 51-летний ивановец, не имеющий постоянного источника дохода, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу, и 37-летний житель областного центра, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего - задержаны. В ближайшее время планируется обращение в суд с ходатайством о заключении подозреваемых под стражу.

По уголовному делу назначен ряд экспертиз, проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.

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