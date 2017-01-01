Озвучены новые сроки достройки домов Ивановской ДСК





Сегодня, 27 ноября, врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский вместе с представителями ООО «РК Строй» и банка «Российский капитал» посетит объекты строительства жилья дольщиков.

И сегодня были озвучены новые сроки достройки домов ивановской ДСК. Так, до нового года будет введен в эксплуатацию один объект в Сухово-Дерябихском микрорайоне, а также к этому времени планируется достроить литер 2 в микрорайоне «Рождественский».

Дома на улицах Парижской Коммуны и Рабфаковской обещают достроить к 30 января 2018 года. Завершить строительство всех остальных объектов Ивановской ДСК обещают к июлю следующего года.

По просьбе Станислава Воскресенского представитель банка-санатора теперь будет постоянно находиться на территории Ивановской области, пока все объекты ДСК не будут достроены.

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