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Новости

30 минут назад

Озвучены новые сроки достройки домов Ивановской ДСК


Сегодня, 27 ноября, врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский вместе с представителями ООО «РК Строй» и банка «Российский капитал» посетит объекты строительства жилья дольщиков.

И сегодня были озвучены новые сроки достройки домов ивановской ДСК. Так, до нового года будет введен в эксплуатацию один объект в Сухово-Дерябихском микрорайоне, а также к этому времени планируется достроить литер 2 в микрорайоне «Рождественский».

Дома на улицах Парижской Коммуны и Рабфаковской обещают достроить к 30 января 2018 года. Завершить строительство всех остальных объектов Ивановской ДСК обещают к июлю следующего года.

По просьбе Станислава Воскресенского представитель банка-санатора теперь будет постоянно находиться на территории Ивановской области, пока все объекты ДСК не будут достроены.



ключевые слова: СУ-155 Ивановская ДСК дольщики
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
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  • 8 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Хорошая новость. Я и не сомневался ни разу что дома будут достроены. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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