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Озвучены новые сроки достройки домов Ивановской ДСК
Сегодня, 27 ноября, врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский вместе с представителями ООО «РК Строй» и банка «Российский капитал» посетит объекты строительства жилья дольщиков.
И сегодня были озвучены новые сроки достройки домов ивановской ДСК. Так, до нового года будет введен в эксплуатацию один объект в Сухово-Дерябихском микрорайоне, а также к этому времени планируется достроить литер 2 в микрорайоне «Рождественский».
Дома на улицах Парижской Коммуны и Рабфаковской обещают достроить к 30 января 2018 года. Завершить строительство всех остальных объектов Ивановской ДСК обещают к июлю следующего года.
По просьбе Станислава Воскресенского представитель банка-санатора теперь будет постоянно находиться на территории Ивановской области, пока все объекты ДСК не будут достроены.
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Комментарии (1)
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- AlexeiYurist8 минут назадХорошая новость. Я и не сомневался ни разу что дома будут достроены.
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