Жителю Ивановской области грозит 8 лет тюрьмы за уклонение от военной службы в Армении

Молодой человек, находившийся в федеральном розыске, задержан в Подмосковье





25 ноября в подмосковном Клину сотрудники полиции остановили 24-летнего жителя ивановской области для проверки документов. Выяснилось, что молодой человек находится в федеральном розыске Армении за уклонение от прохождения срочной военной службы. Санкция данной статьи УК Республики Армения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

В настоящее время мужчина задержан, сообщает пресс-служба УМВД по Московской области.

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