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9 минут назад
34-летний мужчина погиб при пожаре в квартире дома в Ивановской области
Загорелись постельные принадлежности
Трагедия произошла днем 25 ноября в Наволоках. В квартире дома №11 на улице Ульянова, на 2-м этаже произошло возгорание. Огонь повредил повреждены потолок и постельные принадлежности на площади 12 квадратных метров.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области, во время пожара погиб человек – 34-летний мужчина. Причина возгорания устанавливается.
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