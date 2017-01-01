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Новости

9 минут назад

34-летний мужчина погиб при пожаре в квартире дома в Ивановской области

Загорелись постельные принадлежности


Трагедия произошла днем 25 ноября в Наволоках. В квартире дома №11 на улице Ульянова, на 2-м этаже произошло возгорание. Огонь повредил повреждены потолок и постельные принадлежности на площади 12 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области, во время пожара погиб человек – 34-летний мужчина. Причина возгорания устанавливается.



ключевые слова: пожар гибель МЧС
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