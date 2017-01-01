Подведены итоги региональной спартакиады ГТО среди чиновников





В Ивановской области подведены итоги региональной спартакиады ГТО среди государственных и муниципальных служащих.

Напомним, спартакиада, посвященная продвижению и популяризации комплекса ГТО, проходила в Ивановской области уже во второй раз. В этом году в ней приняли участие 27 команд администраций муниципальных образований региона и 13 команд органов государственной власти региона. Общее количество участников составило 294 человека.

Лучшую физическую подготовку среди команд администраций муниципальных образований во второй раз подряд показали представители Ивановского района, которые набрали 2583 очка. Значительный вклад в общекомандный зачет спартакиады внес глава района Сергей Низов, выполнивший все нормативы на соответствие золотому знаку комплекса ГТО.

Второе почетное место в общекомандном зачете среди муниципальных служащих заняла команда города Иваново. Они набрали 2283 очка. Тройку лидеров в этой категории замкнула команда администрации Лухского района. Их результат составил 1874 очка.

Победителем в зачете команд органов исполнительной власти региона вновь стал департамент строительства и архитектуры Ивановской области с результатом 1441 очко. Второе место заняла команда аппарата регионального правительства (1412 очков). Сотрудники департамента энергетики и тарифов, набрав 1337 очков, стали бронзовыми призерами спартакиады.

Торжественная церемония чествования победителей Спартакиады пройдет в декабре.

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