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Новости

38 минут назад

В Иванове пройдет IX Межрегиональный фестиваль кулинарного искусства

Тема фестиваля этого года - «Люблю тебя, мой край родной»


29 ноября в 10.30 в Ивановском колледже сферы услуг (ул. Свободы, д. 1) стартует IX Межрегиональный фестиваль кулинарного искусства среди студентов профессиональных образовательных организаций. В конкурсной программе фестиваля примут участие около 40 студентов из 18 учреждений профессионального образования из Ивановской, Московской, Владимирской, Нижегородской и Ярославской областей. Тема фестиваля этого года - «Люблю тебя, мой край родной».

Программа фестиваля включает: конкурс по поварскому искусству, конкурс по кондитерскому искусству, конкурс официантов, мастер-классы. С 2015 года часть программы фестиваля проходит в формате конкурсного движения Worldskills.

Конкурс поварского искусства состоит из двух этапов. Во время первого этапа участники одновременно в течение 30 минут приготовят холодную закуску. Во втором этапе жюри оценивает представление банкетного блюда, приготовленного в «домашних» условиях.

Также два задания предстоит выполнить участникам в конкурсе по кондитерскому искусству. Вначале участники представят готовое кондитерское изделие, а затем в течение получаса выполнят задание по оформлению пирожных трех видов.

Участники конкурса официантов должны сервировать тематический стол на четыре персоны и его презентовать. В конкурс включен элемент практического обслуживания гостей.

Оценивать работу конкурсантов будет профессиональное жюри, в состав которого входят руководители предприятий сферы общественного питания Ивановской и Костромской областей.

Добавим, что в рамках мероприятия для гостей фестиваля студентами колледжей будут организованы мастер-классы:

11.45 и 13.15 - «Цветы из овощей (карвинг)», Кохомский индустриальный колледж;

12.15 и 13.45 - «Приготовление из мастики элементов оформления для пирожных и тортов», Ивановский колледж сферы услуг;

12.45 и 14.15 - мастер-класс по слоеному тесту, Ивановский колледж пищевой промышленности.




ключевые слова: кулинария студенты фестиваль
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