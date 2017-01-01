В Ивановской области открывается Школа православия

Для пенсионеров и инвалидов





28 ноября в Кинешемском районе состоится открытие Школы православия для граждан старшего поколения и инвалидов. Школа будет работать на базе Наволокского комплексного центра социального обслуживания населения.

Как рассказали организаторы, деятельность Школы будет направлена на духовное просвещение граждан старшего поколения, а также организацию доступности к удовлетворению духовных потребностей граждан с ограниченными возможностями здоровья с привлечением сурдопереводчика.

На открытии Школы состоится презентация проекта, подписание соглашения о сотрудничестве между Наволокским КЦСОН и Епархиальным отделом по религиозному образованию и катехизации, а также выступление архиерейского хора и экскурсия в Троицко-Успенский кафедральный Собор г. Кинешмы, где состоится первое занятие из цикла «Азы православия».

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