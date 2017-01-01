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Новости

51 минуту назад

В Ивановской области открывается Школа православия

Для пенсионеров и инвалидов


28 ноября в Кинешемском районе состоится открытие Школы православия для граждан старшего поколения и инвалидов. Школа будет работать на базе Наволокского комплексного центра социального обслуживания населения.

Как рассказали организаторы, деятельность Школы будет направлена на духовное просвещение граждан старшего поколения, а также организацию доступности к удовлетворению духовных потребностей граждан с ограниченными возможностями здоровья с привлечением сурдопереводчика.

На открытии Школы состоится презентация проекта, подписание соглашения о сотрудничестве между Наволокским КЦСОН и Епархиальным отделом по религиозному образованию и катехизации, а также выступление архиерейского хора и экскурсия в Троицко-Успенский кафедральный Собор       г. Кинешмы, где состоится первое занятие из цикла «Азы православия».



ключевые слова: РПЦ православие школа пенсионеры инвалиды
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Здравомыслие								
							
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  • 30 минут назад
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										+1
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							Это капец, катимся в средневековье. Всё, что создали наши отцы, деды и предеды развалили, разворовали, профукали. То немногое, что ещё остаётся - подменяют поповщиной. При такой ситуации делать в России больше нечего.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									fox								
							
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  • 8 минут назад
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							ага, сначала для них. Потом для детей, а потом обязательна к посещению всех граждан. Хотите из образованных людей скот послушный сделать? Не дождётесь!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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