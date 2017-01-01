Новости
В Ивановской области открывается Школа православия
Для пенсионеров и инвалидов
28 ноября в Кинешемском районе состоится открытие Школы православия для граждан старшего поколения и инвалидов. Школа будет работать на базе Наволокского комплексного центра социального обслуживания населения.
Как рассказали организаторы, деятельность Школы будет направлена на духовное просвещение граждан старшего поколения, а также организацию доступности к удовлетворению духовных потребностей граждан с ограниченными возможностями здоровья с привлечением сурдопереводчика.
На открытии Школы состоится презентация проекта, подписание соглашения о сотрудничестве между Наволокским КЦСОН и Епархиальным отделом по религиозному образованию и катехизации, а также выступление архиерейского хора и экскурсия в Троицко-Успенский кафедральный Собор г. Кинешмы, где состоится первое занятие из цикла «Азы православия».
- оцените новость:
-
(0)
- 181
- 2
Комментарии (2)
-
- Здравомыслие30 минут назадЭто капец, катимся в средневековье. Всё, что создали наши отцы, деды и предеды развалили, разворовали, профукали. То немногое, что ещё остаётся - подменяют поповщиной. При такой ситуации делать в России больше нечего.
-
- fox8 минут назадага, сначала для них. Потом для детей, а потом обязательна к посещению всех граждан. Хотите из образованных людей скот послушный сделать? Не дождётесь!