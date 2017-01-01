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Новости

59 минут назад

Команда Ивановской области стала победителем Первенства ЦФО по самбо

ФОТО

С 20 по 25 ноября в Московской области проходило Первенство Центрального федерального округа по самбо среди юношей и девушек 2000 - 2001 годов рождения.


В составе сборной команды Ивановской области вошли спортсмены из Иванова и Кинешмы. Впервые на Первенстве ЦФО по самбо наша команда заняла 1 место в общекомандном зачете.

В весовой категории 75 кг первое место завоевал Гамзат Батыров. Бронзовым призером в этой же категории стал Башир Батыров.

В весовой категории 81 кг победу одержал кандидат в мастера спорта по самбо, победитель Первенства России 2016, победитель Первенства мира среди кадетов 2016 года - Ибрагим Батыров. По словам тренеров, Ибрагим боролся с травмой плеча, но смог одержать уверенную победу.

В весовой категории 87 кг бронзовую медаль соревнований завоевал кандидат в мастера спорта по самбо, бронзовый призер Первенства России 2017, победитель VIII летней Спартакиады учащихся России 2017, победитель Первенства ЦФО по самбо среди юношей 2001-2002 - Егор Осипов. Отметим, что Егору Осипову пришлось выступать с серьезной травмой колена, полученной в начале соревнований. Однако, мобилизовав силы и волю, спортсмен дошел до полуфинала и завоевал бронзовую награду Первенства, обеспечив себе путевку на Первенство России, которое состоится в начале февраля 2018 года в Саратове.

В весовой категории 60 кг победу одержал Александр Пшеничных из Кинешмы.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

ключевые слова: спорт самбо Первенство ЦФО
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