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сегодня, 12:29

В Ивановской области за дачу взятки сотруднику Ростехнадзора оштрафована организация

Незаконное вознаграждение предназначалось для успешного согласования документов и работ по промышленной безопасности


В 2013 году начальник отдела промышленной безопасности по Ивановской области Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (ЦУ Ростехнадзора) требовал от директора ООО «ГазЛюкс» взятки. Незаконное вознаграждение предназначалось для успешного согласования документов и работ по промышленной безопасности клиентов данной организации. Директор на предложение согласился и передал должностному лицу Ростехнадзора взятку в размере 300 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении начальника отдела Ростехнадзора возбуждено и расследуется уголовное дело.

В отношении ООО «ГазЛюкс» прокуратурой также было возбуждено уголовное дело – по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». По результатам его рассмотрения организация оштрафована на 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.



ключевые слова: взятка штраф Ростехнадзор
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