В Иванове активизировались мошенники, взламывающие личные страницы в соцсетях

Полиция разыскивает кибер-аферистов





В полицию с заявлением обратилась 28-летняя жительница областного центра и сообщила, что стала жертвой мошенников. Выяснилось, что накануне в одной из социальных сетей девушка получила сообщение от знакомого. Мужчина просил приятельницу положить на ее карту деньги для хранения. Доверчивая потерпевшая отправила фото с номером своей банковской карты и личные данные. В итоге с ее банковского счета было списано 21 тысяча рублей. Впоследствии оказалось, что страница друга была «взломана», а девушка стала жертвой кибер-аферистов.

Аналогичный случай зарегистрировали в Октябрьском районе областного центра. 38-летнему ивановцу в одной из соцсетей пришло сообщение от знакомого. Мужчина попросил выручить его денежными средствами, предоставив номер счета банковской карты. Заявитель усомнился, связался с другом по телефону и выяснил, что страница его взломана. О случившемся он сообщил в полицию.

«В настоящее время по фактам случившегося сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.

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