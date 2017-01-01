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Новости

22 минуты назад

В Иванове у «Полета» автомобилистка сбила пешехода

Момент наезда попал на ВИДЕО


ДТП случилось в субботу, 25 ноября около 10 часов утра на перекрестке улиц Багаева и Богдана Хмельницкого напротив торгового центра «Полет». 39-летняя женщина, управляя автомобилем «Форд Фокус», сбила 40-летнего мужчину, переходившего проезжую часть дороги по регулируемой «зебре».

С повреждением связок плеча пострадавшего доставили в 1-й травмпункт. По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель была трезва.

Видео: Сергей Васильев



ключевые слова: ДТП пешеход наезд
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