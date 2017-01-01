В Иванове впервые прошла акция «Татарча диктант»

Мероприятие состоялось в Ивановском Доме национальностей





В минувшую субботу в Иванове, как и еще в 20 городах России, а также в 9 зарубежных странах, одновременно писали диктант на татарском языке. Площадкой для образовательной акции «Татарча диктант» в нашем регионе стал Ивановский дом национальностей.

Эта акция проходит второй год подряд, но Ивановская область в ней участвует впервые. Попробовать свои силы в знании литературного татарского языка и проверить грамотность пришли более 20 представителей региональной национально-культурной автономии татар во главе с ее председателем Фяритом Усмановичем Ляпиным. Диктовала текст Гульнара Шакирова – специалист в области татарской филологии и преподаватель татарского языка, филолог-русист и преподаватель русского языка в ИвГУ, заместитель председателя НКА татар.

Текстом для диктанта стал отрывок из повести татарского писателя Аяза Гыйляжева «Жомга кон кич белян» («Вечер пятницы»). Это история о том, как татарская девушка по имени Бибинур готовится к празднику Сабантуй: наводит чистоту и порядок в доме, шьет праздничные костюмы, вышивает полотенца для мужчин – участников скачек, традиционно считающихся одним из главных событий Сабантуя. Этот отрывок в 369 слов писали на всех площадках в России и за рубежом, где проходила акция.

Проверять диктант будут профессионалы в области татарской филологии. Города-участники акции, где таковых нет, направят бланки в Казань. В Иванове проверкой займется сама Гульнара Шакирова, после чего направит организаторам «Татарча диктанта» уже готовые результаты проверки.

По словам организаторов, смысл этой акции - воспитание культуры именно литературного татарского языка, который во многом отличается от разговорного, которым в основном и владеют современные татары. Особенно молодые и особенно в регионах, не являющихся местом традиционного проживания татар. Поэтому можно предположить, что и в Иванове лучше справятся с задачей представители старшего поколения, родившиеся в Татарстане, воспитанные на национальной татарской литературе, и только позже покинувшие родные края.

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