Жительница Ивановской области стала жертвой «Легенд рока»

Полиция проводит проверку





В полицию обратилась 35-летняя жительница Кохмы. Женщина сообщила полицейским, что через интернет-магазин под названием «Легенды рока» она заказала настенные часы с гравировкой рок-группы «Агата Кристи» стоимостью почти 3 тысячи рублей. Спустя две недели товар женщине пришел, но с иной гравировкой и в нерабочем состоянии.

В настоящее время по факту случившегося полиция проводит проверку, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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