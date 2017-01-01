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57 минут назад
Жительница Ивановской области стала жертвой «Легенд рока»
Полиция проводит проверку
В полицию обратилась 35-летняя жительница Кохмы. Женщина сообщила полицейским, что через интернет-магазин под названием «Легенды рока» она заказала настенные часы с гравировкой рок-группы «Агата Кристи» стоимостью почти 3 тысячи рублей. Спустя две недели товар женщине пришел, но с иной гравировкой и в нерабочем состоянии.
В настоящее время по факту случившегося полиция проводит проверку, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
ключевые слова: мошенничество полиция
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Комментарии (1)
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- Муся45 минут назадблин, а часы то правда прикольные, посмотрела в группе Вконтакте, в мою юность в конце 90х я бы от восторга прыгала до потолка, если бы мне такие подарили