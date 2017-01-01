Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

57 минут назад

Жительница Ивановской области стала жертвой «Легенд рока»

Полиция проводит проверку


В полицию обратилась 35-летняя жительница Кохмы. Женщина сообщила полицейским, что через интернет-магазин под названием «Легенды рока» она заказала настенные часы с гравировкой рок-группы «Агата Кристи» стоимостью почти 3 тысячи рублей. Спустя две недели товар женщине пришел, но с иной гравировкой и в нерабочем состоянии.

В настоящее время по факту случившегося полиция проводит проверку, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: мошенничество полиция
  • оцените новость:
  • (0)
  • 678
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Муся								
							
    • 
							
  • 45 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							блин, а часы то правда прикольные, посмотрела в группе Вконтакте, в мою юность в конце 90х я бы от восторга прыгала до потолка, если бы мне такие подарили 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •