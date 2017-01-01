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Новости

22 минуты назад

С начала сезона с улиц Иванова вывезли более 1900 кубометров снега


По сообщению мэрии, с 26 на 27 ноября механизированную уборку улиц и тротуаров областного центра проводили 24 комбинированные дорожные машины и фронтальный погрузчик. С 23.00 спецтехника прометала проезжую часть, с 03.00 занималась частичной обработкой противогололедной смесью.

На расчистку перекрестков и раздвигание снежных валов были направлены 9 тракторов, еще 5 тракторов обрабатывали тротуары противогололедной смесью.

Вывозили снег 2 бригады и 9 самосвалов. Работы проводились в районах остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и перекрестках по улице Лежневской, площади Ленина и проспекте Ленина. Всего было вывезено 329 кубометров снега (с начала сезона - 1905 кубометров).

Днем 27 ноября на дежурство по погоде будут направлены 24 комбинированные дорожные машины и фронтальный погрузчик. Ручную расчистку, обработку противогололедной смесью и скол наледи на тротуарах будут вести 29 рабочих. Еще 25 человек продолжат уборку территорий общего пользования. На сбор случайного мусора направят один самосвал в сопровождении рабочего.



ключевые слова: улицы дороги тротуары снег уборка
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									zapravdy								
							
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  • 9 минут назад
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										0
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							Таких дорог как в прошедшие выходные  не было ни когда,наверно новая  технология властей...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Nikola								
							
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  • 6 минут назад
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										0
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							Вы серьезно?)) Интересно с каких улиц снег вывозили... Лежневская (!) во льду, никогда такого не было... Если бы вовремя снег убрали и просыпали - наката бы такого не было. Проспект Ленина, Богданка... Поворот с Маяковского на Ташкентскую - клин из снега 0,5 метра высотой лежал пока его тупо не раскатали проезжающие. Думал Шиганов в плане уборки - абсолютное зло, оказывается новый начальник ничем не лучше. Не пишите про это лучше, не злите народ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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