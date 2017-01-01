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Новости

40 минут назад

В Иванове 7-летний мальчик получил травму позвоночника при падении в автобусе


ДТП случилось 23 ноября около 5 часов вечера на улице Дюковской областного центра. Водитель автобуса «Богдан» допустил падение пассажира – 7-летнего мальчика. Медики диагностировали у ребенка повреждение связок шейного отдела позвоночника, сообщает пресс-службы УГИБДД по Ивановской области.

Сам водитель с места ДТП уехал, но позже был задержан и привлечен к ответственности.



ключевые слова: ДТП автобус пассажиры ребенок
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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  • 
								
									IvZ								
							
    • 
							
  • 22 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Когда, ну когда же проблема с общественным транспортом перестанет быть личной проблемой каждого горожанина, и на неё обратят внимание власти? Г-н мэр, селфи-маршрут - это хобби в свободное от работы время, сначала насущные проблемы жителей. Сколько ещё пенсионеров и детишек должно пострадать в давках, что бы что-то решилось?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • 19 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да всем плевать,давитесь в своих маршрутках,Богданах и Пазах,благо троллейбусам осталось недолго.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Jery								
							
    • 
							
  • 8 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Водителям частных автобусов необходимо учиться ездить и не гонять на перегокни, в погоне за прибылью, всех безопаснее ездить в тралках)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Makar37								
							
    • 
							
  • 5 минут назад
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										0
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							Они будут гонять,потому что от количества билетов зависит зарплата. А что на Дюковской.Правильно там идет аж 5 маршрутов. 14,20.30,30б,31. Гонки будут продолжаться.Жди теперь Богородское и т д. Про большие автобусы вообще забудьте.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Makar37								
							
    • 
							
  • 4 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
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										0
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							не 20,а 29.Прошу прощения за опечатку.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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