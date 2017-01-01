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40 минут назад
В Иванове 7-летний мальчик получил травму позвоночника при падении в автобусе
ДТП случилось 23 ноября около 5 часов вечера на улице Дюковской областного центра. Водитель автобуса «Богдан» допустил падение пассажира – 7-летнего мальчика. Медики диагностировали у ребенка повреждение связок шейного отдела позвоночника, сообщает пресс-службы УГИБДД по Ивановской области.
Сам водитель с места ДТП уехал, но позже был задержан и привлечен к ответственности.
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Комментарии (5)
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- IvZ22 минуты назадКогда, ну когда же проблема с общественным транспортом перестанет быть личной проблемой каждого горожанина, и на неё обратят внимание власти? Г-н мэр, селфи-маршрут - это хобби в свободное от работы время, сначала насущные проблемы жителей. Сколько ещё пенсионеров и детишек должно пострадать в давках, что бы что-то решилось?
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- Makar3719 минут назадДа всем плевать,давитесь в своих маршрутках,Богданах и Пазах,благо троллейбусам осталось недолго.
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- Jery8 минут назадВодителям частных автобусов необходимо учиться ездить и не гонять на перегокни, в погоне за прибылью, всех безопаснее ездить в тралках)
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- Makar375 минут назадОни будут гонять,потому что от количества билетов зависит зарплата. А что на Дюковской.Правильно там идет аж 5 маршрутов. 14,20.30,30б,31. Гонки будут продолжаться.Жди теперь Богородское и т д. Про большие автобусы вообще забудьте.
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- Makar374 минуты назадне 20,а 29.Прошу прощения за опечатку.