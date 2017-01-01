В Иванове 7-летний мальчик получил травму позвоночника при падении в автобусе





ДТП случилось 23 ноября около 5 часов вечера на улице Дюковской областного центра. Водитель автобуса «Богдан» допустил падение пассажира – 7-летнего мальчика. Медики диагностировали у ребенка повреждение связок шейного отдела позвоночника, сообщает пресс-службы УГИБДД по Ивановской области.

Сам водитель с места ДТП уехал, но позже был задержан и привлечен к ответственности.

поделиться ссылкой:

