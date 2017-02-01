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Новости

сегодня, 16:36

Дети в Иванове бросаются под машину

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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Тутошний Я								
							
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  • 49 минут назад
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							А что в 15.20 случилось на перекрёстке ул. 8 Марта и Шереметевского проспекта,на тротуаре лежала женщина и ей делали массаж сердца прохожие или водители,скорой на месте не было,может кто в курсе?!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Дон-777								
							
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  • 47 минут назад
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										0
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							что тут такого что бы засорять эфир? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									khhhggg								
							
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  • 3 минуты назад
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							ВОТ ИЗ ЗА ТАКОЙ НЕ ВОСПИТАННОЙ РВАНИ ДЕБИЛОВ НЕДОРАЗВИТЫХ ВОДИТЕЛИ ЛИШАЮТСЯ СВОБОДЫ И ВЫПЛАЧИВАЮТ МИЛЛИОННЫЕ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ СМЕРТИ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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